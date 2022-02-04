Италия

Тренер Интера настраивается на сложную чемпионскую гонку.

Симоне Индзаги не считает Милан главным соперником Интера в борьбе за "скудетто" не собираясь сбрасывать со счетов также Наполи, Аталанту и Ювентус.

"Нам предстоит непростой и интересный период, – цитирует тренера Интера Calciomercato. – Придется сыграть с очень непростыми соперниками в важных турнирах, и начнется все с дерби против Милана".

"Не думаю, что этот матч что-то окончательно решит, ведь на кону еще будет стоять очень много очков, но результат будет очень важен как с турнирной, так и с психологической точки зрения".

"Сложность ситуации еще и в том, что Милан не является нашим единственным конкурентом в Серии А. Еще есть Наполи, но при этом есть еще и Аталанта с Ювентусом, которых тоже нельзя сбрасывать со счетов".

"Мы хорошо укрепились на трансферном рынке, причем Кайседо и Госенс могут помочь команде уже сейчас. Также уверен, что появление новых игроков станет стимулом для тех, кто уже есть в команде".

Ранее сообщалось, что Симоне Индзаги хотят видеть своим тренером Манчестер Юнайтед и Атлетико.