Наставник римского клуба прокомментировал единственное подписание клуба зимой.
маурицио сарри, getty images
04 февраля 2022, 19:01
Главный тренер Лацио Маурицио Сарри прокомментировал трансферную политику клуба, который уже успели раскритиковать поклонники римского клуба.
Специалист считает, что он сможет добиться успеха с теми, кто есть в команде, а после закрытия трансферного окна говорить нет смысла.
"Трансферное окно закрыто — все, получилось как получилось. И говорить нечего. Все, что я сейчас могу сказать может негативно сказаться на команде.
Кабрал? Я мало знаком с его возможностями, но помощники больше знают. Сейчас он в плохой форме, он был травмирован полтора месяца. Посмотрим, на какой позиции мы сможем его использовать. В конечном счете, на позиции центрфорварда может сыграть и Фелипе Андерсон", — приводит слова Сарии сайт Джанлуки Ди Марцио.
Отметим, что Лацио после возобновления Серии А предстоит встретиться в гостях с Фиорентино.
Поединок состоится в субботу, пятого февраля в 21:45 по киевскому времени.