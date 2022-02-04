Италия

Наставник римского клуба прокомментировал единственное подписание клуба зимой.

Главный тренер Лацио Маурицио Сарри прокомментировал трансферную политику клуба, который уже успели раскритиковать поклонники римского клуба.

Специалист считает, что он сможет добиться успеха с теми, кто есть в команде, а после закрытия трансферного окна говорить нет смысла.

"Трансферное окно закрыто — все, получилось как получилось. И говорить нечего. Все, что я сейчас могу сказать может негативно сказаться на команде.

Кабрал? Я мало знаком с его возможностями, но помощники больше знают. Сейчас он в плохой форме, он был травмирован полтора месяца. Посмотрим, на какой позиции мы сможем его использовать. В конечном счете, на позиции центрфорварда может сыграть и Фелипе Андерсон", — приводит слова Сарии сайт Джанлуки Ди Марцио.

Отметим, что Лацио после возобновления Серии А предстоит встретиться в гостях с Фиорентино.

Поединок состоится в субботу, пятого февраля в 21:45 по киевскому времени.