Италия

Болельщики протестуют против бездарной трансферной политики Лотито.

В четверг, 3 февраля, болельщики Лацио провели акцию протеста против политики президента клуба Лотито и директора Таре — сообщает Sport Mediaset.

Тифози протестовали против проваленной трансферной кампании в январе, во время которой клуб пополнил лишь один нападающий из Спортинга Л Жован Кабрал, да и тот прибыл в Рим в ужасной форме.

На воротах базы в Формелло были размещены плакаты "Еще одно трансферное окно во имя бездарности", "18 лет позора" и "Лотито, ты недостоин нашего клуба". К счастью, около 300 ультрас обошлись без жертв и разрушений.

Ранее сообщалось, что разочарованный январским трансферным окном, отказался продлевать контракт с Лацио главный тренер Маурицио Сарри.