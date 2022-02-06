Италия

Итальянский специалист поделился мнением об игре украинского форварда.

Главный тренер Сампдории Марко Джампаоло прокомментировал дебют Владислава Супряги и решение заменить его по ходу второго тайма матча с Сассуоло (4:0).

"В случае с первой заменой я хотел сохранить изначальную схему, а единственным нападающим в моем распоряжении был недавно прибывший Супряга. Потом я понял, что дриблинг в исполнении Сассуоло может сделать нас уязвимыми, поэтому я предпочел выпустить Конти на фланг. Пришлось пожертвовать Супрягой, потому что команда не должна испытывать постоянные проблемы. После этого мы играли спокойно и слаженно.

Знаю, что с психологической точки это могло быть тяжелым решением, но нам нужна была слаженная командная игра. Я не мог рисковать и оставлять на поле его, Капуто и Сенси. В двадцать лет у игрока есть возможность для прогресса, но в случае поражения, я бы чувствовал себя хуже.

Проблема с Супрягой в том, что мы не говорим на одном языке. Но я думаю, он понял, что означает эта замена. Скажем, что она была воспитательной мерой", – рассказал Джампаоло на послематчевой пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Супряга получил худшую оценку в составе Сампдории по версии Whoscored.