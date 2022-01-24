ЧМ-2022. Отбор

Очередная травма нападающего Милана и сборной Швеции может помешать форварду.

В центральном матче 23-го тура против Ювентуса получил травму нападающий Милана Златан Ибрагимович, и она может не позволить ему сыграть за сборную Швеции в плей-офф отбора ЧМ-2022 — сообщает Gazzetta dello Sport.

Златан уже пропустил несколько матчей с сентября по октябрь из-за аналогичного повреждения и воспалившегося сухожилия. С каждым новым повреждением на восстановление требуется все больше времени, а осталось всего два месяца.

В полуфинале плей-офф 24 марта Швеция сыграет с Чехией, а в случае успеха — 29 марта встретится с победителем пары Россия / Польша.