Украинский форвард может дебютировать уже в ближайшем матче.
ВЛАДИСЛАВ СУПРЯГА, ФОТО САМПДОРИЯ
06 февраля 2022, 15:21
Сегодня, 6 февраля, в рамках 24 тура итальянской Серии А Сампдория на своем поле сыграет против Сассуоло.
Украинский форвард Владислав Супряга попал в число запасных команды Марко Джампаоло. Для него это первое попадание в заявку на матч после трансфера из киевского Динамо в конце января.
В нынешнем сезоне Супряга провел шесть поединков за Динамо, в которых результативными действиями не отмечался.
После 23 туров Сассуоло набрал 29 очков и занимает 11 место в турнирной таблице Серии А, а у Сампдории 20 баллов и 17 строчка.
Матч Сампдория — Сассуоло начнется в 16:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями матча можно будет на Football.ua.