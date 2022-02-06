Италия

Украинский форвард может дебютировать уже в ближайшем матче.

Сегодня, 6 февраля, в рамках 24 тура итальянской Серии А Сампдория на своем поле сыграет против Сассуоло.

Украинский форвард Владислав Супряга попал в число запасных команды Марко Джампаоло. Для него это первое попадание в заявку на матч после трансфера из киевского Динамо в конце января.

В нынешнем сезоне Супряга провел шесть поединков за Динамо, в которых результативными действиями не отмечался.

После 23 туров Сассуоло набрал 29 очков и занимает 11 место в турнирной таблице Серии А, а у Сампдории 20 баллов и 17 строчка.

Матч Сампдория — Сассуоло начнется в 16:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями матча можно будет на Football.ua.