Бывший нападающий туринского Ювентуса и сборной Италии Амаури признался, что фанатеет от игры украинца Руслана Малиновского.

"Мечтаю снова увидеть Поля Погба в футболке Ювентуса. Но есть еще один футболист, от которого я схожу с ума. 

Буквально на днях я говорил о Малиновском с другом. Этот футболист мне очень нравится, конечно, помимо его голу в ворота Ювентуса.
Мне очень нравится, как Малиновский движется по полю", — сказал Амаури в интервью Tuttomercatoweb.
Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно миланские гранды Интер и Милан хотели подписать Малиновского.

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