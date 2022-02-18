Итальянцу нравится стиль игры украинца.
Руслан Малиновский, Getty Images
18 февраля 2022, 17:28
Бывший нападающий туринского Ювентуса и сборной Италии Амаури признался, что фанатеет от игры украинца Руслана Малиновского.
"Мечтаю снова увидеть Поля Погба в футболке Ювентуса. Но есть еще один футболист, от которого я схожу с ума.
Буквально на днях я говорил о Малиновском с другом. Этот футболист мне очень нравится, конечно, помимо его голу в ворота Ювентуса.
Мне очень нравится, как Малиновский движется по полю", — сказал Амаури в интервью Tuttomercatoweb
.