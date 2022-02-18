Италия

Итальянцу нравится стиль игры украинца.

Бывший нападающий туринского Ювентуса и сборной Италии Амаури признался, что фанатеет от игры украинца Руслана Малиновского.

"Мечтаю снова увидеть Поля Погба в футболке Ювентуса. Но есть еще один футболист, от которого я схожу с ума.

Буквально на днях я говорил о Малиновском с другом. Этот футболист мне очень нравится, конечно, помимо его голу в ворота Ювентуса.

Мне очень нравится, как Малиновский движется по полю", — сказал Амаури в интервью Tuttomercatoweb

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно миланские гранды Интер и Милан хотели подписать Малиновского