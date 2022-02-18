Лига Европы

Украинский полузащитник провел невыдающийся поединок, отыграв на поле 65 минут.

В рамках 1/16 финала Лиги Европы Аталанта с Русланом Малиновским в составе принимала на своем поле греческий Олимпиакос и одержала победу (2:1).

Статистические порталы WhoScored и SofaScore традиционно оценили участников встречи.

Украинец Руслан Малиновский провел на поле 65 минут и за это время он 54 раза коснулся мяча, провел три успешные обводки, отдал 25 точных передач (81% точных), сделал один ключевой пас, один точный кросс, выиграл четыре единоборства и 19 раз потерял мяч.

В итоге Малиновский получил среднюю оценку от двух порталов — 6,6 балла от WhoScored и 6,5 от SofaScore.

В нынешнем сезоне Малиновский провел 27 поединков, в которых забил семь голов и сделал два ассиста.