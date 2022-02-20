Италия

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Венеция в матче 26 тура итальянской Серии А расписала мировую с Дженоа. Матч закончился со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт на 13 минуте поединка, когда результативным ударом в составе хозяев отметился Анри. Однако в середине первого тайма "грифоны" отыгрались усилиями Экубана.

Обзор матча:

Венеция — Дженоа 1:1

Голы: Анри, 13 — Экубан, 29

Венеция: Ромеро — Чеккарони, Свобода, Кальдара — Хапс, Нани (Юнсен, 64), Араму, Кюизанс (Тесманн, 75), Ампаду, Чрнигой (Эбуэхи, 46 (Ульманн, 75) ) — Анри (Нсаме, 84)

Дженоа: Сиригу — Камбьязо, Васкес (Эстигор, 46), Максимович, Хефти — Ровелла (Йебоа, 61), Бадель, Стураро (Портанова, 61), Гудмундссон (Мелегони, 88) — Экубан, Дестро

Предупреждения: Васкес, Кальдара, Стураро

Источник: MEGOGO