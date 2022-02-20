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Венеция - Дженоа, Getty Images
20 февраля 2022, 20:32
Венеция в матче 26 тура итальянской Серии А расписала мировую с Дженоа. Матч закончился со счетом 1:1.
Счет в матче был открыт на 13 минуте поединка, когда результативным ударом в составе хозяев отметился Анри. Однако в середине первого тайма "грифоны" отыгрались усилиями Экубана.
Обзор матча:
Венеция — Дженоа 1:1
Голы: Анри, 13 — Экубан, 29
Венеция: Ромеро — Чеккарони, Свобода, Кальдара — Хапс, Нани (Юнсен, 64), Араму, Кюизанс (Тесманн, 75), Ампаду, Чрнигой (Эбуэхи, 46 (Ульманн, 75) ) — Анри (Нсаме, 84)
Дженоа: Сиригу — Камбьязо, Васкес (Эстигор, 46), Максимович, Хефти — Ровелла (Йебоа, 61), Бадель, Стураро (Портанова, 61), Гудмундссон (Мелегони, 88) — Экубан, Дестро
Предупреждения: Васкес, Кальдара, Стураро
Источник: MEGOGO