Италия

Стала известна оценка украинскому хавбеку от порталов SofaScore и WhoScored.

В поединке 26 тура итальянской Серии А Фиорентина на своем поле обыграла Аталанту (1:0).

В этой встрече 28-летний украинец вышел в стартовом составе команды Джан Пьеро Гасперини и отыграл весь матч.

За это время Малиновский нанес два удара по воротам (оба мимо), отдал 24 точных передачи (71%), сделал один ключевой пас, создал один голевой момент, выиграл четыре из семи единоборств.

Также отметим, что в этой встрече украинец забил гол, но его не засчитали из-за офсайда у его партнера по команде. После этого был также удален наставник бергамаской команды Гасперини.

Статистический портал SofaScore оценил действия Руслана в 7,1 балл — это второй показатель среди игроков Аталанты, а лучшая у Мериха Демираля (7,2 балла).

В то же время WhoScored оценил украинца в 6 баллов, что является средней оценкой.

В нынешнем сезоне Малиновский провел 28 поединков, в которых забил семь голов и отдал два ассиста.