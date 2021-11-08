Италия

Вратарь Милана Чиприан Тэтэрушану открыл секрет своего успеха.

Чиприан Тэтэрушану сумел парировать пенальти в исполнении Лаутаро Мартинеса в Дерби делла Мадоннина и принес Милану ничью в поединке против Интера.

"Я очень тщательно изучал манеру исполнения 11-метровых Мартинесом, зная, что Лаутаро штатный пенальтист Интера, – цитирует голкипера Football Italia. – Тренеры помогли мне хорошо подготовиться".

"К сожалению, мне не удалось парировать пенальти Чалханоглу. Ведь не только я хорошо знаю манеру своего бывшего товарища по команде, но и он мою".

Пенальти в миланском дерби стал первым отраженным Тэтэрушану в Серии А.

После 12-го тура Милан делит с Наполи первую и вторую строчку в турнирной таблице Серии А. Интер идет третьим, отставая на 7 очков