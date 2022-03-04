Италия

Тренер Наполі вже отримував цю награду у вересні.

Лучано Спаллетті визнано кращім тренером лютого 2022 року в Серії А — повідомив офіційний сайт Наполі.

У лютому Наполі провів 4 матчі: дві перемоги (Венеція — 2:0 та Лаціо — 2:1) та дві нічиї (Інтер та Кальярі — по 1:1).

Зараз Наполі ділить з Міланом 1-2 місця в Серії А, випереджаючі “дияволів” за додатковими показниками.

Спаллетті — єдиний тренер Серії А у цому сезоні, який отримав звання тренера місяця двічі (вперше — у вересні).