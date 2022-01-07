Италия

Наставник "неаполитанцев" поделился своими мыслями после игры с Ювентусом.

Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти прокомментировал ничейный результат в поединке 20 тура итальянской Серии А против туринского Ювентуса (1:1).

"Мы приехали в Турин с намерением добыть три очка, несмотря на большие трудности, с которыми мы столкнулись и должны были преодолеть их только для того, чтобы провести этот матч.

Жаль, что нам не удалось победить, но мы очень гордимся игрой, которую продемонстрировала вся команда.

Игроки проявили сильный характер, а также технические и моральные качества, вновь доказав, что они заслуживают носить футболку Наполи. Все молодцы", — приводит слова Спаллетти Football-Italia.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Ювентус — Наполи.