Италия

Матч Ювентуса и Наполи становится под угрозой.

Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти заразился коронавирусом.

Кроме того, положительный тест на COVID-19 получил также Мариу Руй и два члена персонала команды. У Спаллетти болезнь протекает бессимптомно, однако в соответствии с ковид-протоколом, специалист находится на самоизоляции, сообщает официальный Twitter команды.

Ранее в стане "партенопейцев" положительные тесты сдали Осимхен, Фабиан Руис, Элмаз и Лосано. Таким образом, матч против Ювентуса находится под угрозой. Власти Неаполя могут не разрешить команде совершить перелет в Турин.

Поединок Ювентус — Наполи запланирован на четверг, 6 января.

Ранее сообщалось, что команду может покинуть Лоренцо Инсинье.