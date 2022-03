Український півзахісник Аталанти Руслан Малиновський претендує на звання найкращого футболіста "Богині" у лютому.

🏅 È tempo di scegliere il miglior atalantino del mese di febbraio!

🗳 It's time to choose your February #AtalantaPOTM!



Vota ora! 👇 Vote now!

🔗 https://t.co/Y1k8EUf0IU https://t.co/mwUMGa5ryM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/ly7hEePeYh