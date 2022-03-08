Италия

Українець продовжує поповнювати колекцію індивідуальних нагород.

Півзахисника Аталанти Руслана Малиновського визнано найкращим гравцем італійської Серії А за підсумками лютого. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

Цю нагороду буде вручено 28-річному українцю 13 березня перед поєдинком проти Дженоа, яку раніше очолював український фахівець Андрій Шевченко.

Минулого місяця Малиновський провів три поєдинки в Серії А, в яких забив один гол. Також на його рахунку одна зустріч у Кубку Італії та два матчі у Лізі Європи, де він відзначився двома результативними ударами.

Загалом у нинішньому сезоні Руслан провів 30 поєдинків, у яких забив дев'ять голів та віддав два асиста.

Раніше повідомлялося, що Малиновський став автором найкращого гола лютого в італійській Серії А.