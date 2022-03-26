Италия

Балло-Туре покине команду.

Мілан має намір знайти альтернативу Тео Ернандесу на лівому фланзі — повідомляє Calciomercato.com.

Фоде Балло-Туре, якого запросили з Монако, не виправдав сподівань, та влітку, скрпіш за все, покине Мілан.

Зараз “россонері” придивляється до Андреа Камб'ясо з Дженоа, стиль якого нагадує Ернандеса.

22-річний Камб'ясо грав за Альбісолу (24 матчі в усіх турнирах, 0 голів), Савону (36, 2), Алессандрію (19, 0), Емполі (9, 0) та Дженоа (13, 1).

25-річний Балло-Туре провів 11 матчів у складі національної збірної Сенегалу (0 голів) та грав за ПСЖ В (53 матчі у всіх турнирах, 1 гол), Лілль (47, 0), Монако (74, 0) та Мілан (11, 0).