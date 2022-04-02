Италия

Форварда Лаціо вважають одним з винуватців невдачі італійців у кваліфікації ЧС-2022.

Після непотрапляння збірної Італії у фінальний турнір чемпіонату світу 2022 року Чіро Іммобіле замислився щодо припинення виступів за національну команду — резюмує Football Italia інформацію в італійських ЗМІ.

Чіро демонструє набагато більше користі у Лаціо: 21 гол у 25-ти матчах Серії А у цьому сезоні, але не забив жодного у останніх семи за збірну.

Дехто вважає, що Іммобіле не може знайти себе у побудові, яку використовує Роберто Манчіні у збірній, тож багато залежитиме від того, чи залишиться на своїй посаді тренер “скуадри адзурри”.

За всю історію 32-річний форвард провів за національну збірну Італії 55 матчів та забив 15 м'ячів, у той час, як на клубному рівні на його рахунку 254 голи у 448-ми матчах.

Раніше о завершенні виступів за збірну заявив К'єлліні.