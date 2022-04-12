Италия

Вінгер збірної Гузії замінить Лоренцо Інсін'є.

Хвіча успішно пройшов медичний огляд у Наполі та з 1 липня 2022 року розпочне виступи в Серії А — повідомив Sport Mediaset.

21-річний вінгер підпише угоду строком на 5 років із щорічною зарплатнею 1,5 мільйона євро.

Після початку війни РФ проти України 21-річний гравець скористався дозволом ФІФА ,УЄФА, залишив Рубін та пенебрався до Динамо Батумі, у якому він перебуватиме на умовах оренди до 30 червня 2022 року, після чого отримає статус вільного агента.

Кварацхелія провів 11 матчів (5 голів) у складі національної збирної Грузії та грав за Динамо Тбілісі (5 матчів в усіх турнирах, 1 гол), Руставі (18, 3), Локомотив М (10, 1) та Рубін (68, 8).