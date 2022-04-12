Италия

В Італії розпочалися слухання у справі “приросту капіталу” футбольних клубів.

Ауреліо Де Лаурентіс та Андреа Ан'єллі, Getty Images

Ауреліо Де Лаурентіс та Андреа Ан'єллі, Getty Images

Прокуратура довела до суду справу стосовно незаконного приросту капіталу футбольних клубів, за якою проходять 11 клубів та 61 керівник — повідомляє Sport Mediaset.

Найбільші санкції загрожують Ювентусу та Наполі, а також їхним керівникам.

Ювентус

Так, для Ювентуса прокуратура вимагає штраф 800 тисяч євро та 12 місяців ув'язнення для президента Андреа Ан'єллі, відсторонення від футбольної діяльності директора Фабіо Паратічі (16місяців), віце-президента Павела Недведа (8) та виконавчого директора Мауріціо Аррівабене (8).

Наполі

Для Наполі — штраф 329 тисяч євро, 11 місяців та 5 діб у в'язниці для президента Ауреліо Де Лаурентіса, 6 місяців та 10 діб для його дружини Жаклін (віце-президент), сина Едоардо (віце-президент) та дочки Валентини (віце-президент), та 9 місяців та 15 діб для Андреа Чіавеллі (керуючий діректор).

Дженоа

Штраф у розмірі 320 тисяч євро та відсторонення від футбольної діяльності на різні терміни Енріко Преціозі, Джованне Блонде, Алессандро Дзарбано та Діодато Абан'яра.

Сампдорія

Штраф у розмірі 195 тисяч євро та відсторонення на різні терміни від футбольної діяльності Массімо Ферреро, Массімо Тенка, Антонио Ромеї, Паоло Репетто, Джанлуки Тоньоцці, Джованні Інверніцці, Паоло Фіорентіно, Джузеппе Профіті, Енріко Кастантіні, Джанлуки Відаля та Адольфо Прага.

Емполі

Штраф у розмірі 42 тисячі євро та відсторонення від футбольної діяльності на різні терміни Франческо Гельфі, Ребеккі Корсі та П'єро Дзаккарі.

За межами Серії А до суду притягнуто Пізу, Парму, К'єво, Про Верчеллі, Пескара та Новара.