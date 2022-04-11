Италия

Тренер прокоментував поразку від Фіорентини.

Шанси Наполі на “скудетто” зазнали потужного удару після поразки від Фіорентини, але Лучано Спаллетті не втрачає надії.

“Ця поразка може коштувати дуже дорого, — цитує тренера Наполі Football Italia. — Звичайно, провина за це лягає на нас, ми просимо вибачення у вболівальників”.

“Звичайно, ситуація в чемпіонський гонці змінилася не на нашу користь. Але будемо залишатися професіоналами та будемо боротися до кінця. На жаль, тепер не все залежить від нас, але будемо сподіватися, що наші конкуренти не зможуть уникнути втрат”.

Наразі Наполі відстає від Мілану на 2 очки та має рівні показники з Інтером, але Інтер має гру у запасі.

До речі, у 2018 році саме поразка від Фіорентини майже на фініші не дозволила Наполі виграти Серію А.

У лютому Спаллетті визнали найкращим тренером Серії А.