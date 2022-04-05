Италия

Хвіча Кварацхелія може пенебратися до Італії.

Наполі сподівається залучити до свого складу вінгера збірної Грузії Хвічу Кварацхелію — повідомляє Tuttomercatoweb.

Після початку війни РФ проти України 21-річний гравець скористався дозволом ФІФА ,УЄФА, залишив Рубін та пенебрався до Динамо Батумі.

У Динамо він перебуває на правах оренди до 30 червня 2022 року, але не має наміру повертатися до РФ.

Кварацхелія провів 11 матчів (5 голів) у складі національної збирної Грузії та грав за Динамо Тбілісі (5 матчів в усіх турнирах, 1 гол), Руставі (18, 3), Локомотив М (10, 1) та Рубін (68, 8).