Италия

Також Юве представив четвертий комплект на поточний сезон.

На сезон-2022/23 компанія Adidas розробила незвичний дизайн форми Ювентуса — стало відомо сайту Footy Headlines.

Перший комплект витриманий у традиційних кольорах, але смужки зроблені з маленьких трикутничків.

Як будуть виглядати другий та третій комплекти, достеменно невідомо, але другий буде чорно-білий, а третій — синьо-біло-рожевий.

До того ж у 33-му турі на матчі проти Болон'ї 16 квітня Юве презентує четвертий комплект на поточний сезон.

У розробці його дизайну Adidas співпрацював з вуличним митцем з Бразилії Едуардо Коброю.