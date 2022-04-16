Италия

Також пощастило верівникам, які проходили у справі по “приросту капіталу”.

Зусилля прокуратури Італії по притягненню до відповідальності клубів та їх керівників за фінансові порушення при оформленні трансферів з метою збільшення приросту капіталу виявилися марними — резюмує Football Italia інформацію в італійських ЗМІ.

Прокуратура вимагала в'язницю для власників Ювентуса та Наполі та відсторонення від футболу на великі терміни для керівників ще дев'яти клубів різних дивізіонів, а також зняття очків аж до пониження у класі.

Остаточний вердикт очікується в середині травня, але вже зараз відомо, що до в'язниці ніхто не сяде та свої дивізіони не покине. “Сліпе” правосуддя обмежиться штрафами.

У справі проходять Ювентус, Наполі, Сампдорія, Дженоа, Емполі, Про Верчеллі, Парма, Піза, К'єво, Новара, Пескара та 59 керівників та працівників ціх клубів.