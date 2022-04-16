Також пощастило верівникам, які проходили у справі по “приросту капіталу”.
Ауреліо Де Лаурентіс, Getty Images
16 апреля 2022, 12:55
Зусилля прокуратури Італії по притягненню до відповідальності клубів та їх керівників за фінансові порушення при оформленні трансферів з метою збільшення приросту капіталу виявилися марними — резюмує Football Italia інформацію в італійських ЗМІ.
Прокуратура вимагала в'язницю для власників Ювентуса та Наполі та відсторонення від футболу на великі терміни для керівників ще дев'яти клубів різних дивізіонів, а також зняття очків аж до пониження у класі.
Остаточний вердикт очікується в середині травня, але вже зараз відомо, що до в'язниці ніхто не сяде та свої дивізіони не покине. “Сліпе” правосуддя обмежиться штрафами.
У справі проходять Ювентус, Наполі, Сампдорія, Дженоа, Емполі, Про Верчеллі, Парма, Піза, К'єво, Новара, Пескара та 59 керівників та працівників ціх клубів.