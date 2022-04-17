Италия

До італійського форварда таке досягнення підкорялося лише двом легіонерам.

Учора завершився матч 33 туру італійської Серії А, у якому Лаціо на останній хвилині врятував нічийний результат проти Торіно. Матч закінчився із рахунком 1:1. Автором рятівного голу для "орлів" став Чиро Іммобіле.

Таким чином, Іммобіле втретє за свою кар'єру зміг забити 25 голів за сезон у чемпіонаті Італії.

За інформацією OptaPaolo, раніше таке досягнення вдавалося лише двом футболістам — Гуннару Нордалю та Іштвану Ньєршу.

Зазначимо, що зараз Іммобіле очолює гонку бомбардирів італійської Серії А, маючи в активі 25 забитих м'ячів.