Италия

Італійський захисник висловився щодо ситуації в Україні.

Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні висловив слова підтримки на адресу України після вторгнення Росії.

"Пробудження цього ранку було шокуючим і травмуючим. Я зрозумів, що я безпорадний, дивлячись на фото, які було неможливо зрозуміти.

Я до кінця сподівався, що до цього не дійде і що криза не переросте в конфлікт. Я сподіваюся, що ефект доміно не спрацює, і що дипломатія зможе залікувати такий серйозний розлад.

Мої думки та моя солідарність з українським народом та всіма людьми, які стали жертвами цієї війни", — написав К'єлліні у своєму твіттері.

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Країна подолає ординську навалу. Ми з вами її подолаємо! Слава Україні!