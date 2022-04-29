Италия

Investcorp має намір не ділити арену з Інтером.

Анонсірована продаж Мілана інвестору з Бахрейну за 1,18 мільярда євро може стати приводом для виходу “россонері” зі спільного проєкту будівництва нового стадіону з Інтером — повідомляє Gazzetta dello Sport.

Мохаммед Алардхі, виконавчий директор Investcorp, вже виказав бажання мати новий сучасний стадіон саме для Мілана.

Наразі будівельні роботи в районі Сан-Сіро неможливо розпочати до 2027 у зв'язку з проведенням “громадських слухань”, тож можливе повернення до проєкту в Сесто Сан-Джованні, передмісті Мілана.