Италия

Капітан "старої синьйори" продовжить кар'єру в Америці.

Захисник туринського Ювентуса Джорджо К'єлліні продовжить свою кар'єру в американській лізі МЛС. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 37-річний італієць домовився про умови особистого контракту з Лос-Анджелес Гелаксі.

Нагадаємо, Кьлліні залишає Ювентус як вільний агент, тому що у нього закінчився контракт.

Джорджо виступав за "стару синьйору" з 2005 року. На його рахунку 559 матчів, у яких він забив 36 голів та віддав 25 асистів.

Також зазначимо, що незабаром К'єлліні проведе свій прощальний матч у складі збірної Італії, який пройде на стадіоні Уемблі проти Аргентини.