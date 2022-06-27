Италия

Страж воріт цікавий мадридському Реалу.

Воротар Наполі Давід Оспіна влітку може залишити клуб, якщо не продовжить свій контракт. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Поки невідомо, чи буде Наполі продовжувати контракт з 33-річним колумбійцем, який спливає за декілька днів.

Сам футболіст готовий піти з Наполі, адже знає про інтерес з боку мадридського Реала. У сезоні-2021/22 Оспіна зіграв 31 матч за неаполітанців. На його рахунку 13 "сухих" поєдинків.

Раніше повідомлялось, що на фоні чуток про можливий відхід Оспіни, Наполі готовий продовжити контракт з Меретом.