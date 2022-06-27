Страж воріт цікавий мадридському Реалу.
Давід Оспіна, Getty Images
27 червня 2022, 14:26
Воротар Наполі Давід Оспіна влітку може залишити клуб, якщо не продовжить свій контракт. Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Поки невідомо, чи буде Наполі продовжувати контракт з 33-річним колумбійцем, який спливає за декілька днів.
Сам футболіст готовий піти з Наполі, адже знає про інтерес з боку мадридського Реала. У сезоні-2021/22 Оспіна зіграв 31 матч за неаполітанців. На його рахунку 13 "сухих" поєдинків.
Раніше повідомлялось, що на фоні чуток про можливий відхід Оспіни, Наполі готовий продовжити контракт з Меретом.