Италия

Клуби не можуть погодити суму трансферу 25-річного турка.

Рома продовжує працювати над переходом захисника Лілля Зекі Челіка. Про це повідомляє сайт журналіста Джанлукі ді Марціо.

За інформацією джерела, клуби поки що ніяк не можуть погодити суму трансферу 25-річного турка. Італійці планують заплатити за гравця близько 7-7,5 млн євро, а французи наполягають на 9 млн євро.

Також наголошується, що особистий контракт вже готовий – він буде розрахований на два роки з окладом у розмірі 2 млн євро за сезон.

Минулого сезону Челік провів 40 поєдинків, у яких забив три м'ячі і віддав три результативні передачі.