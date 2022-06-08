Рома продовжує працювати над переходом захисника Лілля Зекі Челіка. Про це повідомляє сайт журналіста Джанлукі ді Марціо.

За інформацією джерела, клуби поки що ніяк не можуть погодити суму трансферу 25-річного турка. Італійці планують заплатити за гравця близько 7-7,5 млн євро, а французи наполягають на 9 млн євро.

Також наголошується, що особистий контракт вже готовий – він буде розрахований на два роки з окладом у розмірі 2 млн євро за сезон.

Минулого сезону Челік провів 40 поєдинків, у яких забив три м'ячі і віддав три результативні передачі.