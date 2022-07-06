Италия

Права на Радонича наразі належать Марселю.

Як повідомляє Фабріціо Романо, сербський форвард Неманья Радонич переходить із Марселя до Торіно.

Останнім часом 26-річний футболіст виступав в оренді у португальській Бенфіці та конкурував за місце у старті у тому числі з українцем Романом Яремчуком. Наш співвітчизник цього літа "позбувся" вже другого конкурента, адже Лісабон покинув і Дарвін Нуньєс.

Раніше повідомлялося, що "бики" можуть підписати Артема Довбика. По завершенню минулого сезону Турин залишив Андреа Белотті.