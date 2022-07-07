Новачок Серії А має намір посилити лінію оборони гравцем "гірників".
МАРЛОН, ФК ШАХТАР
07 липня 2022, 23:11
Захисник донецького Шахтаря Марлон може продовжити кар'єру у складі Монци. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.
"Ми зацікавлені у Марлоні. Нам потрібний такий футболіст, як він", – сказав генеральний директор Монци Адріано Галліані.
Минулого достроково завершеного сезону Марлон провів лише 12 поєдинків.
Раніше повідомлялося, що Шахтар просить за Марлона 10 мільйонів євро.