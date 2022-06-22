Бразильський захисник може залишити донецький клуб.
МАРЛОН, GETTY IMAGES
22 червня 2022, 17:21
Захисник донецького Шахтаря Марлон може продовжити кар'єру в чемпіонаті Нідерландів. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, у послугах 26-річного бразильця зацікавлений ПСВ і клуби вже розпочали переговорний процес.
Також наголошується, що футболіст не проти такого варіанту, бо хоче попрацювати з головним тренером клубу Рууді ван Ністерлоєм.
Також у послугах гравця "гірників" зацікавлені інші клуби і раніше ЗМІ повідомляли про інтерес з боку Трабзонспору.
Минулого сезону Марлон провів 22 матчі, в яких результативними діями не відзначався.