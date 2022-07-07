Италия

Угода з 22-річним італійцем розрахована до літа 2026 року.

Монца на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із захисником Пізи Самуеле Бірінделлі.

Угода з 22-річним італійцем розрахована до літа 2026 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу за сина легенди Ювентуса Алессандро Бірінделлі становила 1,5 мільйона євро.

Минулого сезону Бірінделлі провів 36 поєдинків в італійській Серії Б, в яких забив один гол і віддав чотири результативні передачі.