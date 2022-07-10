Италия

Португальський голкіпер продовжить кар'єру в Італії.

Воротар Гранади Луїш Машиміану найближчим часом стане гравцем римського Лаціо. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, римський клуб перебуває на фінальній стадії переговорів щодо трансферу 23-річного португальця. Сума трансферу становитиме близько 10 мільйонів євро.

Минулого сезону Машиміану провів 35 поєдинків, з яких вісім на нуль, за 55 пропущених м'ячів. На його рахунку найбільша кількість сейвів у Ла Лізі за минулу кампанію – 127.