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Останні півроку косовар провів в оренді у Мальорці.

Як повідомляє автортетний італійський Джанлука Ді Марціо, нападник Лаціо Ведат Мурікі може перебратися до Брюгге, за який виступає українець Едуард Соболь.

Попри невдалі виступі у столиці Італії, косовар провів непогані півроку в оренді у Мальорці (15 матчів, 5 голів і 3 результативні передачі), але все одно не входить у плани Мауріціо Саррі.

Нагадаємо,нещодавно "орли" також позбулися центрального оборонця Луіса Феліпе, який незадового до того прийняв італійське громадянство і почав виступати за "Скуадру Адзурру".