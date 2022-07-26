Італія

Боснієць відмовляється переходити до інших команд.

За останні тижні Едін Джеко відхилив три пропозиції та бажає залишитися у міланському Інтері. Про це повідомляє відомий інсайдер Ніколо Скіра. Про які саме команди йде мова, журналіст не повідомляє.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що 36-річного боснійця пропонували мадридському Реалу, проте "королівський клуб" відмовився від його послуг.

Зазначимо, що у минулому сезоні балканський форвард забив 17 голів і віддав 7 точних асистів у 48 матчах за "неррадзурі".