Італія

Американський футболіст вивихнув плече.

Півзахисник туринського Ювентуса Вестон Маккенні не зможе допомогти своїй команді на старті майбутнього сезону. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, у 23-річного американця вивихнуто плече і через це він пропустить близько місяця.

Також наголошується, що Вестон може залишити клуб до закриття літнього трансферного вікна.

Нагадаємо, новий сезон для Ювентуса розпочнеться 15 серпня, матчем першого туру італійської Серії А проти Сассуоло.