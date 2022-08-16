Італія

Перші слова алленаторе Ювентуса після розгромної перемоги.

У понеділок, 15 серпня, Ювентус розгромив Сассуоло (3:0) і тим самим впевнено почав чемпіонат. Свій коментар після гри дав головний тренер "б'янконері" Массіміліано Аллегрі.

"Ми провели хорошу гру, з хорошими ігровими моментами. У першому таймі ми втратили два м'ячі, що змусило нас сумніватися в собі. Сассуоло завдав небезпечного удару — по воротах бив Грегорі Дефрель. Потім, на щастя, ми скористалися перевагою, це дозволило нам стати більш упорядкованими у нашій грі.

Ми добре розпочали другий тайм, і динаміка гри змінилася завдяки деяким замінам, які були корисними. Ми могли би краще використати деякі контратаки, але це був хороший матч. Нам потрібно багато і наполегливо працювати, але я задоволений сьогоднішньою грою. Ми думаємо наперед, дивимось у майбутнє та хочемо розважити захоплених уболівальників захоплюючою грою. Сьогодні ми добре вели м’яч, але це нормально, що нам потрібно вдосконалюватися" — підсумував фахівець.

Нагадаємо, Анхель Ді Марія забив свій перший м'яч за Юве у дебютному матчі за клуб.