Італія

Француз переїде до Італії.

Тангі Ндомбеле перейде до Наполі, повідомляє італійський журналіст Джанлука Ді Марціо. Француз перебереться до нової команди на правах оренди за 1 мільйон євро з можливістю викупу за 30.

Минулий сезон футболіст провів у двох різних командах — Тоттенгемі та Ліоні, провівши 31 матч, забивши 3 м'ячі та віддавши 3 асисти. У французькому клубі він виступав також в оренді.

Скоріше за все, перехід станеться після трансферу Фабіана Руїса до ПСЖ.

Нагадаємо, вчора Наполі розгромив Верону.