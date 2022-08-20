Італія

Наразі Данилюк є гравцем Ніцци, але є дуже близьким до Салернітани.

Австрійський оборонець румунського походження Флавіус Данилюк бажає залишити Ніццу. Його наступним кар'єрним етапом може стати італійська Серія А.

Як повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо, 21-річного екс-гравця Баварії хочуть бачити у своєму складі Аталанта та Болонья, проте наразі найбільший інтерес проявляє Салернітана. Сам гравець також хоче перебратися до стану "морських коників".

Нагадаємо, клуб із Салерно також зацікавлений у трансфері Артема Довбика і вже зробила пропозицію по його оренді.