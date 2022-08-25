Італія

Туринці швидше досягли домовленості з поляком.

Як стало відомо з нещодавнього повідомлення італійського журналіста Фабріціо Романо, туринський Ювентус домовився про перехід польського нападника Аркадіуша Міліка.

"Зебри" під час цьогорічної трансферної кампанії шукали собі нового форварда на заміну Альваро Мораті, який повернувся до мадридського Атлетіко, і достатньо тривалий час чи не єдиним претендентом на вакантне місце вважався нападник каталонської Барселони Мемфіс Депай.

Однак, із плином часу та наближенням закриття трансферного вікна "зебрам" так і не вдалось досягти будь-яких домовленостей із Барселоною та нідерландцем, тож вони вирішили пошукати вдачі деінде, і мали успіх.

28-річний футболіст "блаугранас" хотів отримати контракт на два роки з можливістю продовження ще на один сезон та зарплатнею в 7 млн євро на рік, що, судячи з усього, виявилось для Ювентуса гіршою пропозицією, аніж оренда польського футболіста за 2 млн євро з правом викупу за 8 млн євро наприкінці цього сезону.

Таким чином Депай так і не зміг упоратись із завданням залишити Барселону за тиждень.