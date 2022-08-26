Італія

Сербський хавбек може надовго залишитися у складі "биків".

Торіно запропонував новий контракт для свого капітана та півзахисника Саши Лукича. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, італійський клуб пропонує сербському хавбеку нову угоду до літа 2027 з окладом у розмірі 1,6 мільйона євро на рік. Діючий контракт футболіста з "биками" розрахований до літа 2024 року.

Зазначимо, що Лукич пропустив матч першого туру італійської Серії А проти Монци, заявивши перед грою, що не поїде на зустріч. До цього він пропустив тренування, висловивши невдоволення керівництву, яке не пропонувало йому нового контракту.

Тим не менш, конфлікт був улагоджений і пізніше Лукич вибачився перед командою, а також з'явився на полі, вийшовши на заміну в матчі другого туру Серії А проти Лаціо.