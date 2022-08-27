Італія

Новачок Серії А поки не набрав жодного пункту.

У грі третього туру італійської Серії А Торіно обіграв Кремонезе.

Відзначимо, що підопічні Івана Юрича почали сезон дуже вдало — 7 очок у трьох поєдинках.

У свою чергу новачки Серії А поки не здобули жодного залікового пункту. При цьому усі поразки колективу з Кремоне — мінімальні.

Кремонезе — Торіно — 1:2

Голи: Сернікола, 80 — Б'янкетті, 17 (автогол); Радоньїч, 65

Кремонезе: Раду, Б'янкетті, Валері, Айву (Квальята, 85), Васкес, Ескаланте (Чофані, 85), Пікель (Аскасібар, 69), Баес (Сернікола, 62), Окереке, Дессерс, Дзанімакк'я (Буонаюто, 62)

Торіно: В. Мілінкович-Савич, Схюрс, Родрігес, Сінго, Айна (Войвода, 65), Бонджорно (Джіджі, 69), Влашич, Радоньїч (Лукич, 85), Річчі, Лінетті, Санабрія (Пеллегрі, 85)

Зазначимо, що у паралельній грі Ювентус розписав мирову з Ромою.