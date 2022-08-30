Італія

Серб знову не змінить клубну прописку.

Агент 27-річного хавбека Лаціо Сергея Мілінковича-Савича підтвердив, що серб залишиться у римському клубі.

"Рішення прийнято. Він залишиться у Лаціо цього літа" — передає слова Матеї Кежмана відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

Також Романо пише, що незважаючи на всі чутки, жодним перемовин по трансферу Мілінковича-Савича не було.

Нагадаємо, раніше були чутки, що балканський півзахисник може опинитися у Манчестер Юнайтед.