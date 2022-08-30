Серб знову не змінить клубну прописку.
Сергей Мілінкович-Савич, Getty Images
30 серпня 2022, 07:39
Агент 27-річного хавбека Лаціо Сергея Мілінковича-Савича підтвердив, що серб залишиться у римському клубі.
"Рішення прийнято. Він залишиться у Лаціо цього літа" — передає слова Матеї Кежмана відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.
Також Романо пише, що незважаючи на всі чутки, жодним перемовин по трансферу Мілінковича-Савича не було.
Нагадаємо, раніше були чутки, що балканський півзахисник може опинитися у Манчестер Юнайтед.