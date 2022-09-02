Італія

Команду Строппи підсилив екс-гравець Торіно.

Під завершення трансферного вікна Монца оголосила про підписання ще двох футболістів.

Новачками "б'янкороссі" стали італійські обронці Армандо Іццо та Габріеле Ферраріні. Перший орендований на рік у Торіно, другий — на той же термін у Фіорентини. Минулий сезон Ферраріні провів в оренді у Перуджі.

Відзначимо, що рідна позиція Іццо — центральний захисник, тоді як Ферраріні схильний грати праворуч.