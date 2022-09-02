Команду Строппи підсилив екс-гравець Торіно.
Габріеле Ферраріні, Монца
02 вересня 2022, 10:28
Під завершення трансферного вікна Монца оголосила про підписання ще двох футболістів.
Новачками "б'янкороссі" стали італійські обронці Армандо Іццо та Габріеле Ферраріні. Перший орендований на рік у Торіно, другий — на той же термін у Фіорентини. Минулий сезон Ферраріні провів в оренді у Перуджі.
Відзначимо, що рідна позиція Іццо — центральний захисник, тоді як Ферраріні схильний грати праворуч.
Нагадаємо, за чотири тури новачок Серії А не набрав жодного залікового пункту та має різницію м'ячів 3-11. У команді грає колишній оборонець Шахтаря Марлон
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