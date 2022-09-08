Чемпіона Європи було прооперовано після пошкодження у матчі Серії А.
Алессандро Флоренці, Getty Images
08 вересня 2022, 19:41
Захисник Мілана Алессандро Флоренці на тривалий термін вибув із обойми "росонері" через травму. Про це повідомляє прес-служба клубу.
31-річний італієць отримав пошкодження у матчі четвертого туру італійської Серії А проти Сассуоло (0:0).
Саме з цієї причини Мілан в останній день трансферного вікна придбав Серджіньо Деста з Барселони.
Сьогодні Флоренці переніс операцію у Фінляндії. Завтра футболіст повернеться до Італії та продовжить тривале відновлення, яке займе близько п'яти місяців.
Нинішнього сезону Флоренці провів два поєдинки за "росонері".