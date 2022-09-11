Італія

Вінгер Ювентуса відновиться на початок 2023 року.

У січні поточного року вінгер Ювентуса Федеріко К'єза порвав хрестоподібні зв'язки коліна.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, К'єза мав повернутися на останніх етапах літніх зборів, але після тренувань у серпні все змінилося. Через навантаження його коліно набрякло, через це терміни відновлення змістилися.

Наразі К'єза тренується індивідуально. Очікується, що футболіст зможе повернутися на поле лише на початку наступного року.

Загалом К'єза провів за "б'янконері" 61 матч, забив 18 голів та віддав 14 результативних передач.