Іспанія

Бельгієць повертається в основу "бланкос".

У п'ятому турі Ла Ліги Реал на своєму полі прийме Мальорку. Поєдинок стартує о 15:00 за київським часом.

Реал оголосив стартовий склад на поєдинок:

Куртуа — Васкес, Рюдігер, Алаба, Менді — Вальверде, Кроос, Себальос — Родріго, Азар, Вінісіус.

Для Едена Азара це перший матч із січня, в якому він вийде з перших хвилин.

Нагадаємо, у березні Азар переніс операцію на малогомілкової кістки ноги.

Слідкувати за матчем між Реалом та Мальоркою можна у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.