Бельгієць повертається в основу "бланкос".
ЕДЕН АЗАР. GETTY IMAGES
11 вересня 2022, 13:53
У п'ятому турі Ла Ліги Реал на своєму полі прийме Мальорку. Поєдинок стартує о 15:00 за київським часом.
Реал оголосив стартовий склад на поєдинок:
Куртуа — Васкес, Рюдігер, Алаба, Менді — Вальверде, Кроос, Себальос — Родріго, Азар, Вінісіус.
Для Едена Азара це перший матч із січня, в якому він вийде з перших хвилин.
Нагадаємо, у березні Азар переніс операцію на малогомілкової кістки ноги.
Слідкувати за матчем між Реалом та Мальоркою можна у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.