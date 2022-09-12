Італія

Колишній гравець збірної Італії замінив Сінішу Михайловича.

Болонья на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Тьяго Мотта.

На своєму новому місці колишній гравець збірної Італії замінив раніше звільненого Сінішу Михайловича, який не зміг отримати прийнятних результатів на старті нового сезону.

Угода з 40-річним італійцем розрахована до літа 2024 року.

Раніше Мотта працював із молодіжною командою ПСЖ, а потім очолював Дженоа та Спецію.

Після шести турів Болонья набрала шість очок і посідає 12-те місце у турнірній таблиці італійської Серії А.

Свій наступний матч Болонья проведе проти Емполі. Гра відбудеться 17 вересня о 16:00 за київським часом.